Overwatch 2: Kooperation mit Porsche in Saison 10

Blizzard und Porsche kooperieren für einen ikonischen D.Va-Skin, der vom neuen Macan Electric inspiriert ist.

Diese Kollaboration bringt mehrere neue kosmetische Extras und zwei legendäre Skins mit sich, wobei der Skin für D.Va noch heute enthüllt wird.

„Dank dem unverkennbaren Design ihres Mechs war sie einfach die perfekte Wahl für die nächste Kollaboration von Overwatch 2. Auch ihr Charakter, ihre Liebe für Ingenieurskunst und das stete Verlangen, Tokki zu verbessern, bieten eine direkte Verbindung zur Detailverliebtheit und der Sorgfalt von Porsche. Wir sind uns sicher, dass ihr ihren neuen Skin genauso lieben werdet wie wir!“

„Zusätzlich zur Kollaboration im Spiel könnt ihr in der Brazos Hall, 204 E. 4th St. in Austin, am 12. März einen Messestand von Porsche besuchen und sich dort eine zwei Meter hohe Statue von D.Vas Porsche-Skin ansehen, die von Onyx Forge Studios erschaffen wurde.“

„Haltet eure Augen auch im Verlauf des Jahres weiterhin offen, denn D.Va dürfte noch auf anderen Gaming-Events auftauchen!“