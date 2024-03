Xbox Series X: Lohnt sich maßgeschneiderte Hardware noch in Zukunft?

Der Markt für Konsolen wächst bekanntlich nicht im Sinne von Microsoft und Sony, für die PS5 mussten gar Prognosen nach unten korrigiert werden. Dazu kommt der immense Stellenabbau in den vergangenen Monaten, der kleine und große Entwickler und Publisher getroffen hat.

Microsoft, Sony und Nintendo müssen sich als die drei großen Hersteller die Frage stellen, wie die Zukunft des Konsolengeschäfts aussehen wird.

Peter Moore sprach darüber ausführlich mit IGN. Dem ehemaligen Xbox-Chef und Branchenveteranen zufolge stellen sich die Plattformbetreiber intern diese Frage. Demzufolge werde es für manche immer unattraktiver, wenn es darüber geht, Geld in maßgeschneiderte Hardware zu investieren.

Moore sagte: „Ich denke, das ist eine wirklich ernste Frage, die man sich in Tokio, in Redmond, Washington, in Kyoto stellt. Das ist es, woran jeder im Moment arbeitet, denn wenn man mit der nächsten Generation beginnt, muss man bereit sein, Milliarden von Dollar an Verlusten zu verkraften. Und ist die Branche angesichts all der Entlassungen und allem, was wir gerade durchmachen, überhaupt dazu bereit? Seht euch an, Sony entlässt 900 Leute – eine Menge in Großbritannien. Meine beiden ältesten Töchter arbeiten bei EA, es geht ihnen gut, aber sie schauen immer über ihre Schulter.“

„Das sind die Fragen, die jetzt gestellt werden, und es wird sich alles um die Frage drehen, ob wir weiterhin Silizium entwickeln. Die Rolle der KI, was bedeutet das? Da kann man nicht wegschauen. Sind diese Unternehmen bereit, eine weitere Runde von Multimilliarden zu investieren? Und gleichzeitig bereitet man sich auf einen weiteren Zyklus vor, in dem die Spieler die Konsole vielleicht nicht annehmen und einfach sagen: Weißt du was? Ich brauche das nicht, die Zeiten sind hart. Ich habe mein Handy, ich genieße, was ich auf meinem Handy habe. Da gibt es viele Spiele, die ich spielen kann. Andernfalls habe ich natürlich meinen PC oder meinen Mac, dort kann ich tun, was immer ich tun muss.“

„Und muss ich wirklich fünf oder 600 Dollar für ein maßgeschneidertes Gerät ausgeben, nur um Spiele zu spielen? Diese Frage stellen sich also sowohl die Unternehmen als auch die Gamer selbst.“