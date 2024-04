Overwatch 2: Saison 10 bringt zahlreiche Änderungen

Blizzard Entertainment hat in einem ausführlichen Bericht bekannt gegeben, welche Änderungen in Overwatch 2 Saison 2 vollzogen wurden.

Die Saison 10 von Overwatch 2 legt langsam los und die Entwickler freuen sich ganz besonders euch den Neuzugang Venture vorzustellen. Dazu werfen sie einen ersten Blick auf den neuen Spielmodus „Clash“ und Neuerungen, wie ihr euch jetzt Helden verdient.

Ein Adventure ohne Venture ist wie Sommer ohne Eis

Wühlt euch behutsam durch die Erde mit dem Neuzugang Venture, dem archäologievernarrten Schadenskraftpaket mit einer Vorliebe dafür, die eigene Geschichtsbesessenheit in waghalsige Heldentaten umzumünzen.

Bewaffnet mit einem riesigen Bohrer und einem Arsenal an seismischen Fähigkeiten bringt Venture eine neue Dynamik aufs (und unters) Schlachtfeld. Täuscht und trickst eure Gegner aus und fördert einen grandiosen Sieg zutage. Verschwindet unter der Erde, grabt und bohrt euch durch Gestein und verursacht dabei gewaltigen Schaden.

Venture nutzt die Power des SMART-Ausgräbers, um instabile seismische Energieladungen zu verschießen, deren Explosionen massiven Sofortschaden anrichten. Mit der Fähigkeit „Eingraben“ werdet ihr unter der Erde unverwundbar und sammelt Momentum für einen wohl berechneten Überfallangriff, wenn ihr aus dem Untergrund hervorbrecht.

Sobald ihr bereit seid, Narren ungespitzt in den Boden zu rammen, die sich mit euch anlegen wollten, dann entfesselt Venture mit der ultimativen Fähigkeit „Tektonisches Beben“ eine massive Schockwelle. Egal, ob ihr euch unterirdisch unbemerkt fortbewegt oder aus dem Boden hervorschießt und die Gegner im Nahkampf ordentlich aufmischt, mit Venture könnt ihr richtig vielseitig agieren und euren Gegner das Fürchten lehren.

Taucht direkt ein in die Schlacht mit Venture und allen anderen Overwatch-Helden

Blizzard möchte, dass alle Spieler Spaß und Freude mit allen unseren Helden haben. Deshalb werden ab jetzt alle aktuellen und zukünftigen Helden von Anfang an freigeschaltet. Venture macht dabei den Anfang.

So könnt ihr direkt loslegen, wenn ihr das Spielerlebnis für neue Spieler absolviert habt. Da Venture richtig krass bei der jüngsten Heldenprobe überzeugen konnte, haben die Entwickler die Fähigkeiten angepasst. Venture wird dazu von Anfang an in Ranglistenmatches verfügbar sein.

Änderungen beim Treueschwur in Spiegelwelt

Entdeckt eine total verdrehte Welt im spiegelverkehrten Abenteuer „Spiegelwelt“. Dieses zeitlich begrenzte Event spielt in einem Spiegeluniversum voller einstiger Helden, die zu Superschurken wurden, und Bösewichten, die sich jetzt für das Gute einsetzen.

Wechselt die Seiten und experimentiert mit neu gedachten Helden und Fähigkeiten wie dem Faustschild von Strike Commander Doomfist, dem explosiven Seelenbrand von Vengeance-Mercy und der Anti-Virus-Ulti von Agentin Colmar Sombra.

Verzerrt die Realität noch weiter und kämpft im umgeformten Watchpoint: Gibraltar, der von Talon übernommen wurde. Erkundet die einmalige Spiegelwelt vom 23. April bis 13. Mai.

Neue Möglichkeiten, Belohnungen zu verdienen und freizuschalten

Das Verdienen von Belohnungen soll erleichtert werden und euch mehr Möglichkeiten eröffnen, euer Spielerlebnis in Overwatch 2 zu beeinflussen.

Dafür verlassen die Münzen die wöchentlichen Herausforderungen und kommen in den Battle Pass, wo ihr sie leichter beim Spielen verdienen könnt. Das ist aber nicht alles: Die Menge an Münzen, die ihr pro Saison verdienen könnt, wurde erhöht. Ab jetzt stehen euch bis zu 600 Overwatch-Münzen im Battle Pass zur Verfügung!

Wählt euren mythischen Weg

In Saison 10 führen kommen die mythischen Prismen dazu. Damit könnt ihr einen mythischen Skin eurer Wahl auswählen.

Am besten sammelt ihr mythische Prismen, indem ihr den Battle Pass zur Premium Edition aufwertet. Mit den gesammelten mythischen Prismen könnt ihr mythische Heldenskins freischalten und mit freischaltbaren Anpassungen aufwerten. Sobald ihr den Premium-Battle Pass abgeschlossen habt, stehen euch 80 Prismen zur Verfügung, was mehr als genug ist, um einen mystischen Skin komplett freizuschalten. Somit ist das der beste Weg, um mythische Prismen in der Saison zu bekommen.

In dieser Saison gibt es den einzig wahren mythischen Skin: Vengeance für Mercy! Unter dem Namen „Vengeance“ führt Dr. Angela Ziegler Talon im Kampf für eine bessere Welt – eine Welt, in der sie allein über Leben und Tod bestimmt. Der mythische Skin „Vengeance für Mercy“ bietet drei neue Farbkombinationen und Masken sowie zwei Frisuren und Variationen für den Caduceus-Stab zum Freischalten.

Keine Mercy-Spieler? Kein Problem! Ihr könnt mit den gesammelten mythischen Prismen auch frühere mythische Heldenskins wie Cyberdämon für Genji, Amaterasu für Kiriko und Galaktischer Imperator Sigma einsetzen oder sie für mythische kosmetische Extras aufsparen, die möglicherweise irgendwann mal im Shop erscheinen werden.

Verwischt mit dem Battle Pass die Grenzen zwischen Gut und Böse

Die Bösen sind die Guten und die Helden sind in Ungnade gefallen: Verdient euch über 80 Belohnungsstufen mit dem Spiegelwelt-Premium-Battle Pass zur Saison 10. Sammelt legendäre Skins wie Agentin Colomar Sombra, Junker-Symmetra, Strike Commander Ogundimu Doomfist, Talon-Brigitte, Widowmaker bzw. Captain Lacroix und viele mehr.

Betretet das Spiegeluniversum mit dem ultimativen Battle Pass-Paket, in dem ihr 2000 Overwatch-Münzen, 20 Stufensprünge und die legendären Skins Gefallener Ritter für Reinhardt und Arch-Commandant Amari bekommt.

Mit Clash zum Sieg

Macht euch bereit für den adrenalingeladenen Clash-Spielmodus in einer zeitlich begrenzten Testphase zum Start von Saison 10. In diesem ultimativen Tauziehen müssen Teams Punkte entlang eines linearen Pfads erobern. Wenn die Teams fünf strategisch auf einer spiegelverkehrten Karte platzierte Punkte erobert haben, müssen sie sie todesmutig verteidigen, um den Sieg zu erringen. Dynamische Spawns und optimierte Kartenrouten beschleunigen eure Rückkehr in den Kampf und maximieren die Zeit in hitzigen Gefechten.

Die Testphase von „Clash“ erlaubt es euch, Hanaoka zu erkunden. Unsere brandneue Karte umfasst ein Gebiet aus dem beliebten Hanamura-Distrikt mit neuen und doch vertrauten Schlachtfeldern zum Erobern. Verpasst nicht die Chance, Clash auszuprobieren. Jetzt verfügbar in der Arcade vom 16. bis 29. April.

Demolieren und Einkugeln mit Heldenupdates

Wrecking Ball schlägt mit einigen Neuerungen bei seinen Fähigkeiten ordentlich ein. Wrecking Ball kann seine Teammitglieder jetzt beschützen, wenn ihr euch auf Gegner stürzt und „Adaptiver Schild“ verwenden, um einen Teil der zusätzlichen Schildtrefferpunkte auf nahe Verbündete zu übertragen. „Abrissbirne“ erhält ein neues Upgrade für noch bessere Kontrolle beim Schwingen. Ihr könnt jetzt die Taste für „primärer Feuermodus“ drücken, wenn die Klaue mit Kartenterrain verbunden ist und sie einziehen, um zusätzliche Mobilitätsoptionen zu erhalten. Zu guter Letzt wurde die Abklingzeit von „Abrissbirne“ angepasst. Sie wird jetzt teilweise zurückerstattet, wenn du nicht Feuerballgeschwindigkeit erreichst.

Die Entwickler haben auch eine Reihe weiterer Spielbalanceänderungen für die Saison geplant. Sombra und Tracer sind seit den Updates am Kerngameplay in der letzten Saison sehr stark, weshalb wir ihre Fähigkeiten etwas abschwächen. Sombras Virus verursacht weniger Schaden über Zeit, um den anfänglichen massiven Schaden zu kompensieren.

Tracers Impulsbombe kann nicht mehr so leicht zielgenau auf Gegner geworfen werden, damit ein Kampf gegen sie nicht mehr ein Ding der Unmöglichkeit ist. In der Saison erhalten viele unserer Tanks kleine Stärkungen, damit Helden wie Reinhardt mit Fähigkeiten wie „Erdstoß“ mehr Einfluss auf dem Schlachtfeld haben können. Wir verschieben auch das Gleichgewicht von Schaden und Heilung für einige unserer Unterstützungshelden, darunter Moira und Illari. Lifeweaver bekommt auch eine kleine Stärkung, damit seine Fähigkeiten besser funktionieren. Seht euch die Änderungen im Detail in unserer Patchnotes-Vorschau im Forum an.

Änderungen an Ranglistenmatches und vieles mehr

Grundlegende Änderungen für Ranglistenmatches sind ebenfalls geplant. Erstens: Ihr könnt nun alle goldenen Waffen mit Ranglistenpunkten 2024 freischalten. Beachtet dabei, dass ihr dafür keine alten Ranglistenpunkte zusammen mit euren Ranglistenpunkten 2024 ausgeben könnt, wenn ihr goldene Waffenvarianten kaufen möchtet.

Die Gruppierungsbeschränkungen werden entfernt und machen es so leichter, dass Freunde in Ranglistenmatches zusammenspielen können.

Gruppen mit sehr breit gefächerten Fertigkeitsleveln werden als „breit gefasste Gruppe“ klassifiziert. Diese breit gefassten Gruppen können nur gegen andere breit gefasste Gruppen antreten, was zu chaotischeren Matches führen wird, die Warteschlangenzeit verlängert und du nach Spielen weniger Rangfortschritt und -verluste bekommst. Solospieler werden nie gegen breit gefasste Gruppen antreten, da so eine Gruppe immer aus drei Leuten bestehen muss.