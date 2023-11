Cyberpunk 2077: Viel Arbeit für das Sequel mit Unreal Engine 5

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Quest Director Pawel Sasko sprach über die Herausforderung, den Cyberpunk 2077 Nachfolger Project Orion in Unreal Engine 5 zu entwickeln.

Quest Director Pawel Sasko hat im Interview mit The Neon Arcade darüber gesprochen, was der Wechsel auf Unreal Engine 5 für die Arbeit an Project Orion bedeutet.

Unter dem Codenamen „Project Orion“ wird die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 entwickelt, aktuell befindet sich das Projekt in einer frühen Konzeptionsphase. Ohne genaue Details preiszugeben, konnte Sasko auf die technischen Belange eingehen.

Während für Cyberpunk 2077 die hauseigenen REDengine verwendet wurde, hat sich das Studio entschieden, für den Nachfolger die Unreal Engine 5 Engine von Epic Games einzusetzen.

Damit gehen einige Herausforderungen einher, wie Sasko erläuterte: „Es gibt eine Menge Arbeit mit dem Toolset und so weiter, weil es so viele, ich würde sagen, spezifische Dinge gibt, für die unsere RED-Engine maßgeschneidert wurde“, sagter er. Und weiter: „Wir müssen natürlich sicherstellen, dass all das richtig aufgebaut ist, damit wir die Spiele genau so machen können, wie wir es wollen. Und Sie wissen ja, die Arbeit geht hier weiter.“ „Die Zusammenarbeit mit Epic ist für uns etwas völlig Neues, einerseits eine Herausforderung, aber auch eine Ehre. Es ist ein riesiges Studio – sie haben unglaublich viele Ingenieure, sehr erfahrene Ingenieure. Es ist also etwas, wovon wir auch lernen können.“

Pawel Sasko sieht in der Entscheidung demnach eine Gelegenheit für das Team, den Erfahrungsschatz zu erweitern.

„Ich verstehe die Herausforderung nicht als Schwierigkeit, sondern eher als Chance – ich sehe so viel Raum, um wirklich etwas Großartiges zu tun, also freue ich mich darauf, aber es gibt noch eine Menge Arbeit an dieser Front zu tun“, führte er aus.

Bis es nähere Informationen über Project Orion gibt, benötigen Fans also noch viel Geduld. Das Interview gibt es hier für euch: