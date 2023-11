Landwirtschafts-Simulator 22: Neue Map, Feldfrüchte und Maschinen

Der ideale Zeitpunkt zum Einstieg (oder zur Rückkehr) in die virtuelle Landwirtschaft ist gekommen: Publisher und Entwickler GIANTS Software hat die Premium Edition & Premium Expansion des Landwirtschafts-Simulator 22 veröffentlicht und erfüllt damit den Traum landwirtschaftlicher Vielfalt auf PC und Konsolen.

Die Premium Edition, die wir euch bereits gestern vorgestellt haben, enthält den international ausgezeichneten Landwirtschafts-Simulator 22, sechs Maps, sieben offizielle Content-Packs sowie die Platinum & Premium Expansions. Die Premium Expansion, brandneu und auch separat verfügbar, enthält die neue mitteleuropäische Map Zielonka sowie Gemüseanbau mit neuen Feldfrüchten und Maschinen.

Expansion-Inhalte: Neue Map, Feldfrüchte & Maschinen

Zielonka bringt das Flair mitteleuropäischer Landschaften zum Ausdruck, inspiriert von Ländern wie Polen und Tschechien. Die malerische Landschaft rund um ein abgelegenes Dorf bietet fruchtbaren Boden für den Anbau neuer Gemüsekulturen: Karotten, Pastinaken und Rote Bete – die neben neuen Fabriken und Produktionsketten die Liste der insgesamt 20 Fruchtsorten erweitern.

Mehr als 35 neue Fahrzeuge und Werkzeuge sind enthalten: Authentisch digitalisiert und mit mehr Details als je zuvor, erweitern die Maschinen den Fuhrpark, um sowohl neue als auch bestehende Feldfrüchte zu säen und ernten. Die Hersteller Dewulf, Gorenc, Agrio und WIFO geben derweil ihr Debüt. Weitere Maschinen von BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland, SaMASZ und anderen sind ebenfalls in der Erweiterung enthalten.

Edition-Inhalte: Eine umfassende Sammlung

Die Premium Edition des Landwirtschafts-Simulator 22 bietet sowohl neuen als auch erfahrenen Landwirten eine umfangreiche Sammlung: Enthalten sind das Antonio Carraro Pack, Kubota Pack, Vermeer Pack, Göweil Pack, Hay & Forage Pack, Horsch AgroVation Pack sowie das Oxbo Pack.

Darüber hinaus enthält sie die neue Premium Expansion und die forstwirtschaftliche Platinum Expansion, die Volvo in die Serie genauso wie viele weitere Marken, Spielmechaniken, eine neue Karte und mehr einführt. Insgesamt stehen in der Premium Edition so mehr als 150 Marken und weit mehr als 400 Maschinen zur Verfügung, die im Einzel- oder Mehrspielermodus die Felder beackern.

„Mit der Veröffentlichung der Premium Edition haben wir dank Self-Publishing einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „Ob virtuelle Landwirte, die erstmals in unserem entspannenden Universum die Felder bestellen, oder erfahrene, die sich mit zusätzlichen Inhalten für den kommenden Winter und darüber hinaus eindecken wollen: Die Premium Edition bietet die bisher größte Vielfalt an Umgebungen, Maschinen und Möglichkeiten in der Geschichte der Reihe.“

Der Launch-Trailer fokussiert die neuen Inhalte der Premium Expansion:

Die Premium Edition ist ab sofort als Box-Version PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, sowie Xbox One verfügbar. Die Premium Expansion ist ebenfalls ab heute für den PC im Einzelhandel erhältlich. Für die Distribution in Deutschland zeichnet astragon Entertainment verantwortlich.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 ist dazu im Xbox Game Pass spielbar.