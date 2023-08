Landwirtschafts-Simulator 22: Mit dem Traktor auf nach Köln

Denn die gamescom braucht große Traktoren und mehr Landwirtschaft: Publisher und Entwickler GIANTS Software reist zum Auftakt der gamescom mit einem echten Traktor von John Deere und jeder Menge Content für Gamer an. Mehr als genug, um 500 m² Fläche zu füllen.

Vom 23. bis 27. August können alle Gamer und virtuellen Landwirte den kommenden Landwirtschafts-Simulator 22: Premium Edition zum ersten Mal öffentlich spielen. Da die Premium Edition alle Packs und Erweiterungen des Year 1 & 2 Season Passes enthalten wird, sind neue Spieler eingeladen, ihr neues Leben als virtueller Landwirt zu beginnen.

Bestehende Fans freuen sich auf brandneue Feldfrüchte, Marken, Maschinen und mehr in der Premium-Erweiterung (in der Edition enthalten + separat erhältlich). Beide erscheinen am 14. November für PC und Konsolen. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt die inhaltsstarke Premium-Edition.

John Deere Traktor & Ballenstapel-Herausforderung

Egal welches Alter oder welche Spielvorliebe, der Stand von GIANTS Software in Halle 6 ist immer einen Besuch wert. An Spielstationen laufen der Landwirtschafts-Simulator 22 sowie die mobile Version Landwirtschafts-Simulator 23, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm bietet informative Vorträge, bei der Bale Stacking Challenge kann jeder mitmachen – und die Finalisten kämpfen auf der Bühne um coole Belohnungen.

Ein weiteres Highlight ist der echte und atemberaubend riesige John Deere 8R Traktor, denn die Macher des Landwirtschafts-Simulators haben sich mit dem renommierten Hersteller zusammengetan, um eine beeindruckende Pferdestärke zu präsentieren.

Manch einer mag sich auch wundern, aber er erfährt, dass Landwirtschafts-Simulator mit der Farming Simulator League und einem Profi-Turnier am Wochenende, das einen Anteil am 200.000 € Preispool verspricht, wettbewerbsfähig wird.

Landwirtschafts-Simulator 22 ist für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Premium Edition erscheint am 14. November für die gleichen Formate und enthält neben der Vollversion zwei Erweiterungen und sieben Packs.