Frog Detective: The Entire Mystery: Kult-Hit erscheint im Xbox Game Pass

Der Indie Kult-Hit Frog Detective: The Entire Mystery wurde für Switch, PS5/PS4 und Xbox angekündigt. Das Spiel bekommt dazu eine deutsche Übersetzung.

Der oskarwürdige, zeitlose Kultklassiker und globale Mega-Indie-Hit Frog Detective findet seinen Weg vom PC auf die Konsolen! Entwickler Worm Club gab heute bekannt, dass Frog Detective: The Entire Mystery, das alle drei Frog Detective-Spiele enthält, noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One und Xbox Series X/S inklusive Game Pass erscheinen wird!

The Entire Mystery wird auch ein exklusives und lustiges neues Scooter-Minispiel enthalten. Ruhe in Frieden, Tony Hawk. Außerdem wird dies das erste Mal sein, dass Frog Detective in mehreren Sprachen lokalisiert wird.