Humankind: Strategiespiel auf Xbox-Konsolen spielbar

Macht euch bereit, die Menschheitsgeschichte neu zu schreiben – von eurer Couch aus! Humankind, das rundenbasierte historische Strategiespiel, ist jetzt für Xbox Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Die Console Edition kostet 49,99 € und enthält das Hauptspiel und die ersten beiden DLCs, „Cultures of Africa“ und „Cultures of Latin America“. Spielerinnen und Spieler können damit bis zu 72 verschiedene historische Kulturen kombinieren und ihr Volk von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit führen.

Gemeinsam mit Partner Aspyr, freut man sich, die Konsolenfassung, die in enger Zusammenarbeit mit den Designern entwickelt wurde, einem noch größeren Publikum näherzubringen.

Der Entwickler hofft, dass Konsolenspieler es lieben werden, nun auch die uralte Frage beantworten zu können: Wie weit bringt ihr die Menschheit in Humankind?

Wie bringt man ein 4X-Spiel auf Konsole? SEGA nimmt euch auf die Reise mit einer kurzen Dokumentation, die zeigt, wie und warum man zusammen mit Aspyr die Konsolenfassung von Humankind entwickelt hat.