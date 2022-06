Humankind: Strategietitel erscheint im Xbox Game Pass

Amplitude Studios hat angekündigt, dass der rundenbasierte historische Strategietitel, in dem die Spieler und Spielerinnen Kulturen kombinieren, um ihre eigene einzigartige Zivilisation zu erschaffen, bald für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird und dass Vorbestellungen ab sofort möglich sind. Dazu erscheint das Spiel im Xbox Game Pass.

Die Konsolenversionen werden von Aspyr Studio entwickelt.

„Als große Fans von Humankind sind wir begeistert, mit Sega und Amplitude zusammenzuarbeiten, um dieses fantastische Spiel einem neuen Publikum zugänglich zu machen“, sagt Michael Blair, Senior Director of Business Development. „Mit unserer Erfahrung in diesem Bereich wissen wir, dass wir in der Lage sein werden, ein tiefgründiges Strategieerlebnis zu liefern, das auf Konsolen wirklich glänzt.“