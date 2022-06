Goat Simulator 3: Trailer kündigt Fortsetzung an

Versammelt eure Herde und begebt euch in den Goat Simulator 3, ein völlig neues, realistisches Sandkasten-Erlebnis auf dem Bauernhof. Ladet bis zu drei Freunde zum lokalen oder Online-Koop ein, richtet im Team ein Gemetzel an oder tretet in Minispielen gegeneinander an und seid dann eben keine Freunde mehr.

Goat Simulator 3 erscheint im Herbst 2022.