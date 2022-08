Goat Simulator 3: Verrückte Spielszenen im neuen Video

Auf die Ziege, fertig, los! In einer neuen Gameplay-Präsentation von der Future Games Show Gamescom 2022 gibt es viele verrückte Eindrücke vom Goat Simulator 3. Weitere Details gibt es hier für euch. Goat Simulator 3 erscheint am 17. November 2022 für Xbox, PlayStation und PC. Das Spiel erscheint dazu in der Goat in a Box- und Downgrade-Edition.

Das Video gibt es hier zu sehen: