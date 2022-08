PlayStation 5: Konsole wird teurer, Preiserhöhung ist offiziell

Es ist offiziell: Die PlayStation 5 wird teurer! Sony erhöht den Preis der PS5-Konsole, die im November 2020 veröffentlicht wurde, allein in Europa um satte 50,- Euro!

Grund für die Preiserhöhung ist das „globale wirtschaftliche Umfeld“, wie Sony bekannt gegeben hat.

Sony gibt bekannt: „Der PS5-Preis wird in ausgewählten Märkten aufgrund des globalen wirtschaftlichen Umfelds, einschließlich hoher Inflationsraten, erhöht. Angesichts dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), in Lateinamerika (LATAM) und in Kanada zu erhöhen. In den Vereinigten Staaten wird es keine Preiserhöhung geben.“