Electronic Arts: Diese Battlefield-Server werden abgeschaltet

In Kürze werden die Online-Server von drei älteren Ablegern der beliebten Battlefield-Reihe abgeschaltet.

Die Battlefield-Reihe blickt seit ihrem Start mit dem legendären Battlefield 1942 im Jahr 2002 auf eine über 20-jährige Geschichte mit 13, mal beliebteren, mal weniger beliebten Ablegern zurück.

Für drei Battlefield-Spiele, die so manchem Fan ans Herz gewachsen sein dürften, steht nun in Kürze die endgültige Abschaltung der Online-Server an.

Battlefield: Bad Company, Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 1943 werden ab dem 8. Dezember 2023 nicht mehr online spielbar sein. Offline-Funktionen und Kampagnen der beliebten Shooter bleiben weiterhin spielbar.

Als Vorbereitung für die Anfang Dezember erfolgenden Abschaltung wurden alle drei Spiele bereits am 28. April dieses Jahres von Electronic Arts aus allen digitalen Stores entfernt.