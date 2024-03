Electronic Arts: Star Wars-Strategiespiel weiterhin in Arbeit

Trotz der zahlreichen Kündigungen in den vergangenen Wochen und Monaten ist das Star Wars-Strategiespiel weiterhin in Arbeit.

Bit Reactor, Apex Legends und Respawn arbeiten weiterhin an einem Star Wars-Strategiespiel, das von den Massenentlassungen der vergangenen Wochen und Monate scheinbar nicht betroffen ist.

Obwohl EA Ende Februar mitteilte, dass man fast 700 Mitarbeitern kündigen werde, ist besagtes, noch titelloses Star Wars-Spiel weiterhin in Arbeit. Außerdem werde an einem dritten Star Wars: Jedi, an Black Panther und an Iron Man gearbeitet.

Dies geht aus Tweets von Bit Reactor hervor. In diesen teilte der Entwickler mit, dass man weiterhin hart daran arbeite und das Spiel von den jüngsten Entwicklungen nicht betroffen sei. Wann das Spiel erscheint? Sobald es fertig ist, lautete die Antwort via Twitter.

Erstmals war von dem Star Wars-Strategiespiel 2022 die Rede. Allerdings ist weiterhin kaum etwas über den Titel bekannt.