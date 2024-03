Electronic Arts: PlayStation-Veteran beaufsichtigt Action-RPGs

Die ehemalige PlayStation-Produktionschefin Connie Booth übernimmt eine neue Aufgabe bei Electronic Arts.

Booth verließ PlayStation im Oktober 2023 nach über 26 Jahren ohne Angaben von Gründen. Bis zu ihrem Weggang war sie eine Schlüsselfigur für die First-Party-Strategie von Sony Interactive Entertainment und an der Produktion von mehr als 100 Spielen beteiligt.

Bei Electronic Arts ist sie nun als Group Manager für Action-RPGs tätig. Sie beaufsichtigt damit Projekte wie Dead Space, Iron Man, Black Panther sowie Dragon Age und Mass Effect.

In ihrer neuen Funktion wird sie an Laura Miele, Chefin von EA-Entertainment, berichten.

Miele sagte über Booth: „Connie hat mehr als 30 Jahre lang beim Aufbau der internen Studios von Sony Interactive Entertainment mitgeholfen und ist für die Entwicklung einiger der größten Franchises des Unternehmens verantwortlich, darunter Marvel’s Spider-Man 1 & 2, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted, Ratchet and Clank, um nur einige zu nennen.“

„Sie ist dafür bekannt, dass sie eine unglaubliche Entwickler-Kultur geschaffen hat und kreative Visionen unterstützt, während sie Innovationen vorantreibt. Ich kenne Connie seit vielen Jahren und war immer beeindruckt von ihrer Liebe und ihrem Engagement für Spiele.“

„Sie kümmert sich besonders um die Spieleentwickler. Sie hat einen tadellosen Ruf innerhalb der Entwicklergemeinschaft und wird zweifellos einen positiven Einfluss auf unsere Spiele haben.“