Project Birdseye: Video zeigt Ableger von The Callisto Protocol

Striking Distance Studios zeigte jetzt erstmals Project Birdseye. Das Action-Roguelike spielt im Black Iron Gefängnis, das Spieler aus The Callisto Protocol kennen dürften.

Wie der Entwickler erzählt, handelt es sich um ein leidenschaftliches Projekt einer kleinen Gruppe, das aus der „Besessenheit für leicht zu erlernende und zu spielende, aber dennoch unterhaltsame Roguelikes“ entstanden ist.

„Wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei nicht um The Callisto Protocol 2 – seht es als eine Nebenquest an, die dem Team sehr gut gefallen hat – es hat uns die Möglichkeit gegeben, die Welt von The Callisto Protocol zu erweitern und unsere kreativen Muskeln bei etwas anderem auszuspannen, ohne die Entwicklung unseres nächsten AAA-Spiels zu beeinflussen“, sagt der Entwickler über Project Birdseye.