Microsoft Flight Simulator 2024: Neuigkeiten zum A330-Projekt

Aerosoft hat nach eingehender Evaluierung des A330-Projekts beschlossen, die Entwicklung und den Release des A330 auf den Microsoft Flight Simulator 2024 auszurichten.

„Die gewonnene Entwicklungszeit ermöglicht es uns, höchste Standards umzusetzen, sowie den Feature-Umfang zu erhöhen. So planen wir beispielsweise, mehrere Triebwerksoptionen anzubieten, was in der vorherigen Projektplanung weder vorgesehen noch abbildbar war,“ so Winfried Diekmann, CEO von Aerosoft.