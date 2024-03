Minecraft Legends: Im April in PlayStation Plus enthalten

Autor:, in / Minecraft Legends

Minecraft Legends wird im April im PlayStation Plus Abonnement enthalten sein.

Es kommt selten bis gar nicht vor, dass ein Spiel der Xbox Game Studios für PlayStation erscheint.

Zuletzt wurden wir mit Sea of Thieves, Pentiment, Grounded und Hi-Fi Rushaber eines Besseren belehrt.

Ob die vier Spiele irgendwann in der Zukunft auch im PlayStation Plus Abonnement enthalten sein werden, so wie Minecraft Legends?

Bei den jetzt enthüllten Spielen für PlayStation Plus im April wird Minecraft Legends enthalten sein, das von Mojang Studios / ‪Blackbird Interactive entwickelt wurde.

Daneben sind auch Immortals of Aveum, Skul: The Hero Slayer und Overwatch 2 inkludiert. Letzteres sogar als PlayStation exklusives Overwatch 2 Mega Bundle. Das liest man so auch nicht alle Tage, wenn man sich vor Augen führt, dass Entwickler Blizzard auch zu den Xbox Game Studios gehört.