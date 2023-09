Xbox Next: Microsoft plant nächste Generation für 2028

Durch einen massiven Leak von Gerichtsdokumenten wurden jetzt diverse Pläne von Microsoft für die nächsten Monate und Jahre bekannt.

So wurde nicht nur eine Xbox Series X Digital Edition mit 2 TB und einem runden Design geleakt, sondern auch eine neue Version des Xbox Controllers mit Gyro-Unterstützung und Lautsprecher.

Wie den internen Dokumenten entnommen werden kann, plant Microsoft die nächste Konsolengeneration für 2028.

Microsoft is tentatively targeting 2028 for a next-gen Xbox console, according to internal Microsoft documents from the FTC v. Microsoft case pic.twitter.com/v4LOxcdtA9

