We Were Here Expeditions: The FriendShip: 3 Millionen Entdecker

3 Millionen Entdecker in dem kürzlich veröffentlichten We Were Here Expeditions: The FriendShip wurden bereits registriert.

Letzten Donnerstag, am 14. September, wurde das bisher unangekündigte We Were Here Expeditions: The FriendShip kostenlos veröffentlicht!

Innerhalb des ersten Wochenendes schlossen sich 3 Millionen Entdecker The FriendShip an und begaben sich auf eine aufregende Reise, um die Stärke ihrer Beziehung auf PC, PlayStation und Xbox zu testen. Dieses Rätselerlebnis enthält alle bekannten Elemente der We Were Here-Serie, also holt es euch, solange es noch bis zum 13. Oktober kostenlos ist!

Zur Feier des Erfolgs von We Were Here Expeditions: The FriendShip, hat Total Mayhem Games einen neuen Koop-Gameplay-Trailer veröffentlicht:

Freunde können dieses asymmetrische Koop-Puzzlespiel gemeinsam auf allen Plattformen spielen.

Geoff van den Ouden, Executive Producer von Total Mayhem Games, sagte: „Wir sind nicht nur von der Reaktion der Community überwältigt, sondern auch von der Reaktion der gesamten Branche auf den überraschenden Start unseres neuesten Projekts, We Were Here Expeditions: The FriendShip! Das Spiel ist ein Dankeschön an alle Entdecker, die uns bisher unterstützt haben, und gleichzeitig ein großartiger Einstieg für Neueinsteiger. An diesem ersten Wochenende haben wir 3 Millionen Entdecker auf ‚The FriendShip‘ begrüßt und damit unsere größten Erwartungen übertroffen!“

Die Freundschaft kann bis zum 13. Oktober kostenlos auf PlayStation 5 & 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Epic Games Store und Steam in Anspruch genommen werden. Danach kostet das Spiel 3,99 €.