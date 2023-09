We Were Here Expeditions: The FriendShip: Überraschende Veröffentlichung gratis

We Were Here Expeditions: The FriendShip wurde überraschend veröffentlicht. Dazu ist das Spiel auch noch gratis spielbar, aber nur bis zum 13. Oktober.

Heute überrascht der Indie-Entwickler Total Mayhem Games die Entdecker mit der Veröffentlichung eines bisher unangekündigten Teils von We Were Here, der beliebten Koop-Puzzle-Reihe mit fast 10 Millionen Spielern weltweit.

Spielt We Were Here Expeditions: The FriendShip bis zum 13. Oktober kostenlos für PC, PlayStation und Xbox. Jeder kann dieses We Were Here-Erlebnis mit seinem Freund genießen – egal, wer sie sind, wie nahe sie sich stehen oder welche Plattform sie benutzen!

The FriendShip ist das erste Spiel der neuen Reihe We Were Here Expeditions und dient als ultimativer Freundschaftstest. In The FriendShip stellt ihr euch gemeinsam mit eurem Koop-Partner einer Reihe von kniffligen Aufgaben, die eure Kommunikation, euer Teamwork und euer Vertrauen testen!

Entdecker können das Koop-Puzzlespiel jetzt kostenlos auf PlayStation 5 & 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Epic Games Store und Steam spielen. Das Spiel wurde soeben live auf der WASD x IGN enthüllt, wo Besucher nun zum Stand von Total Mayhem Games kommen können, um es zu spielen und die Veröffentlichung mit den Entwicklern zu feiern!

Marion Strumpel, Marketing Director bei Total Mayhem Games, freut sich darauf, endlich über das neue Spiel zu sprechen: „Nach dem Erfolg von We Were Here Forever haben wir uns sehr darauf gefreut, etwas Besonderes zu machen, um unser ‚Friendchise‘ zu feiern. Wir wollten allen Spielern – egal wer sie sind oder woher sie kommen, ob sie alle unsere Spiele gespielt haben oder keines – die Möglichkeit bieten, den Charme der We Were Here-Serie zu genießen, und genau das tun wir mit The FriendShip und seiner kostenlosen Veröffentlichung. Wir hoffen, dass jeder dieses Abenteuer genießt, denn wir glauben, dass es ein wohlverdientes Vergnügen für alle ist.“