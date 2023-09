Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Cinematic und Behind the Scenes

Schaut euch jetzt zwei neue Videos zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty an. Idris Elba packt nach einem Cinematic Trailer seine Geheimnisse über die Erweiterung Phantom Liberty aus und wird in einem neuen Behind the Scenes-Video vorgestellt.

