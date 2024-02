Xbox Series X: Matt Booty: Wir sind jetzt eine der größten Entwicklungsorganisationen der Branche

Microsoft gehört zu den Big-Playern in der Gaming-Industrie und hat klargestellt, dass man eine der größten Entwicklungsorganisationen in der Branche ist.

Matt Booty äußerte: „Es ist irgendwie erstaunlich, jetzt auf all die Studios zu schauen, die wir haben, und einfach daran erinnert zu werden, dass wir jetzt eine der größten Entwicklungsorganisationen in der Branche sind. Was bedeutet das für die Spieler? Es bedeutet, dass die größten Spiele auch weiterhin für Xbox erscheinen werden.“