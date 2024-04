Potionomics: Masterwork Edition: Portierung der Zauberladen-Simulation

Marvelous Europe kündigt Potionomics an: Masterwork Edition für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, mit neuen Inhalten, Funktionen und Überraschungen an.

Marvelous Europe freut sich, Potionomics: Masterwork Edition anzukündigen, eine erweiterte Portierung der preisgekrönten Zauberladen-Simulation von Voracious Games, die im Herbst 2024 für das Nintendo Switch-System, die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S-Konsolen erscheint.

Aufbauend auf dem Erfolg der PC-Veröffentlichung im Jahr 2022, mit einer 89 % positiven Bewertung auf Steam, wird Potionomics: Masterwork Edition auf den Konsolen mit allen bisher veröffentlichten Updates und Verbesserungen, neuer Sprachausgabe, einem neuen Endlos-Modus, zusätzlichen Schwierigkeitsgraden und vielem mehr aufwarten.

Die Kunst der Zaubertrankkunde beginnt mit der Perfektionierung deiner Zaubertrankbraukunst und dem Aufbau deines Kartendecks, mit dem ihr aus jedem Verkauf das Beste herausholen könnt.

Um in Raftas lebhafter Wirtschaft erfolgreich zu sein, müsst ihr die farbenfrohen Einwohner kennenlernen, die euch helfen, neue Rezepte, Elitezutaten und sogar ganz neue Karten für euer Deck zu sammeln. Egal, ob es euer erster Arbeitstag ist oder ob ihr der Verkäufer eines Zauberers seid, die Magie des Kapitalismus war noch nie so lebendig wie in Potionomics: Masterwork Edition.