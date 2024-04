Cat Quest III: Pirates of the Purribean: Das schnurrige Abenteuer beginnt im August

Cat Quest III sticht am 8. August 2024 in See.

Alle Pfoten an Deck! In der Nintendo Indie World Showcase kündigten The Gentlebros und Kepler Interactive an, dass Cat Quest III, das verwegene 2,5D-Open-World-Action-RPG, am 8. August 2024 auf Nintendo Switch erscheinen wird.

Cat Quest III wird am selben Tag auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (via Steam) erscheinen. Und das ist zufällig das Datum, das bei Katzenliebhabern auf der ganzen Welt auch als Internationaler Tag der Katze bekannt ist.

Neugierige Katzen können bereits vorab in See stechen und die spielbare Demo von Cat Quest III jetzt auf Nintendo Switch herunterladen. In der Demo, die die ersten Gebiete des Spiels enthält, können sie erste Schritte auf tropischen Inseln wagen und einige der farbenfrohen Charaktere kennenlernen, die später dann auch im Hauptspiel warten.

Wer mag, der gibt einen Joy-Con-Controller an einen Freund weiter und genießt den nahtlosen lokalen Koop-Modus, um sein episches Abenteuer gemeinsam zu beginnen!

Das schnurrige Abenteuer Cat Quest III erscheint am 8. August 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (via Steam).