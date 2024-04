Cat Quest III: Pirates of the Purribean: Animation zur Eröffnung veröffentlicht

Zu Cat Quest III: Pirates of the Purribean wurde die Animation zur Eröffnung des Spiels in einem Video veröffentlicht.

Das kommende Action-Rollenspiel Cat Quest III: Pirates of the Purribean von The Gentlebros kombiniert erfrischendes Gameplay und einen neuen Blick auf den knuffig-schnurrigen Animationsfilm.

Fans können sich auf weitere verwegene Streiche und kooperative Action freuen, wenn Cat Cat Quest III: Pirates of the Purribean diesen Sommer für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S sowie PC (über Steam) erscheint.