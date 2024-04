Monster Jam Showdown: Abrissmaschinen ab August

Autor:, in / Monster Jam Showdown

Monster Jam Showdown fährt am 29. August in die Arena ein. Der Early Access startet schon früher.

Nach der Ankündigung im Xbox Partner Preview Showcase im letzten Monat haben Milestone und Feld Motor Sports, Inc. das Veröffentlichungsdatum von Monster Jam Showdown bekannt gegeben.

Das brandneue offizielle Monster Jam-Videospiel wird am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein. Der Early Access wird am 26. August 2024 freigeschaltet.

Zusätzlich wurde das neue Keyart veröffentlicht:

Grave Digger und Megalodon, zwei absoluten Fan-Lieblingen, wurden ausgewählt, um den neuesten Eintrag in Milestones Katalog vorzustellen. Die schwarz-grüne Abrissmaschine mit ihrem gruseligen Design und das mächtige Raubtier aus prähistorischen Ozeanen werden in einer rasanten Verfolgungsjagd durch die atemberaubenden Landschaften von Colorado gezeigt, um die Fans für das Rennchaos vorzubereiten.

Colorado ist nur eine der drei Originalumgebungen, die von der amerikanischen Natur inspiriert sind und in denen die Spieler die ganze Kraft der 66 offiziellen Monster Jam-Trucks entfesseln können.

Neben den offiziellen Wettbewerben in allen drei Kategorien von Stadien, die von realen Schauplätzen inspiriert sind, wird Monster Jam Showdown die Spieler auch zu Rennen im Death Valley und nach Alaska führen und ein umfangreiches Arcade-Paket mit insgesamt 10 verschiedenen Spielmodi bieten.

Monster Jam Showdown wird am 29. August 2024 auf allen aktuellen Spieleplattformen veröffentlicht, der Early Access ist ab dem 26. August 2024 verfügbar.