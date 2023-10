The Jackbox Party Pack 10: Lachkrämpfe garantiert

Autor:, in / The Jackbox Party Pack 10

The Jackbox Party Pack 10 ist ab sofort erhältlich und garantiert Lachkrämpfe im Gepäck.

The Jackbox Party Pack 10 von Entwickler Jackbox Games ist ab sofort erhältlich. Das Jubiläum der Party-Pack-Reihe hat es in sich: Wie gewohnt, sind wieder fünf urkomische Partygames enthalten: Der Shirt-Design-Contest Tee K.O. 2, das Zeitreise-Quiz Timejinx, die chaotische Team-Texterei FixyText, das musikalische Rhythmus-Spiel Dodo Re Mi und das soziale Täuschungs-Experiment Hypnotorious.

Spieler auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch sind herzlich eingeladen, zusammen mit Freunden an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilzunehmen und es ordentlich krachen zu lassen.

Um den Launch zu feiern, hat Jackbox Games auch noch einen kurzen Trailer vorbereitet:

Jackbox Games möchte sich bei allen Fans, Freunden und Teammitgliedern bedanken, die dabei geholfen haben, dieses Partyspiel-Jubiläum zu etwas ganz Besonderem zu machen! Das Jackbox Party Pack 10 ist auf PC via Steam, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch zum Preis von 34,99 EUR erhältlich.

The Jackbox Party Pack 10 ist in diesem Jahr erstmals direkt zum Launch komplett auf Deutsch spielbar. Natürlich sind auch die englische Originalfassung sowie die französische, italienische und spanische Lokalisierung enthalten. Eine portugiesische Sprachoption folgt später in diesem Jahr.

Die Spiele der Jackbox Party Pack-Reihe unterstützen Smartphones, Tablets und Computer als Controller. Um loszulegen, müssen Spieler mit ihrem Gerät einfach Jackbox.tv aufrufen und dort den entsprechenden Raumcode eingeben. In bestimmten Spielen können bis zu 10.000 zusätzliche Zuschauer einer Session beitreten, um deren Ausgang zu beeinflussen.

Jedes Party Pack enthält fünf einzigartige Spiele und das diesjährige Line-up sorgt garantiert wieder für Lachkrämpfe:

Tee K.O. 2: (3 – 8 Spieler) Tee K.O. feierte sein Debüt im Jackbox Party Pack 3. Seitdem hat Jackbox das Konezpt weiterentwickelt, die Sprüche auf den T-Shirts sind aber so albern wie und je. Neben klassischen T-Shirts dürfen jetzt auch Sweatshirts und Tanktops designt werden. Spieler können diese sogar physisch erwerben, wenn ihnen ein Design besonders gut gefällt!

Timejinx: (1 – 8 Spieler) Jackbox hat schon einige Trivia-Games kreiert, aber Timejinx bringt noch einmal frischen Wind ins Genre. Ziel des Spiels ist es, bei den zeitbasierten Trivia-Fragen so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen. In Zukunft wird das Spiel hoffentlich zu einem Fan-Favorite.

FixyText: (3 – 8 Spieler) Schon mal den Wunsch gehegt, jemand anderes sollte die nächste Nachricht verfassen? Dann ist FixyText genau das richtige Spiel für dich! Unter Hochdruck müssen Spieler sich im Team koordinieren oder sie sorgen für pures Chaos. In jedem Fall gipfelt das Ganze in absolut absurder Kommunikation.

Dodo Re Mi: (1 – 9 Spieler) Dodo Re Mi ist das erste Rhythmusspiel, das Jackbox jemals entwickelt hat. Spieler suchen sich ein Instrument und einen Song aus und stellen dann ihre Talente in einer ebenso verrückten wie amüsanten Performance unter Beweis.

Hypnotorious: (4 – 8 Spieler) Vergiss alles, was du über dich selbst weißt, und nimm eine neue Identität an. In diesem sozialen Experiment müssen Spieler unter Beweis stellen, wie gut sie in eine Rolle schlüpfen können, um ihre Kontrahenten zu täuschen.