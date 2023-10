Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Hokko Life und mehr

Mit Xbox Game Pass (Core) haben Mitglieder auch in dieser Woche wieder Zugriff auf das Angebot der Free Play Days.

Drei Spiele stehen diesmal für Xbox Series X|S bzw. Xbox One zur Auswahl. So könnt ihr in NBA 2K24 ein paar Körbe werfen, den Rasen im Lawn Mowing Simulator pflegen oder einem ländlichen Örtchen in Hokko Life zu neuem Leben verhelfen.

Free Play Days KW42/2023

Hokko Life

Hokko Life Standard Edition – 7,99 statt 19,99 Euro

Lawn Mowing Simulator

NBA 2K24