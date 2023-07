Xbox 360: Alte COD-Teile aktuell beliebter als Halo Infinite

In den alten Teilen von Call of Duty sind derzeit die Spielerzahlen auf Xbox höher als bei Halo Infinite und Battlefield 2042 zusammen.

Heute Mittag haben wir über die vermehrten Aktivitäten in alten Call of Duty-Teilen auf Xbox 360 berichtet. Demnach wurde offenbar das Matchmaking bei mehreren Spielen der Shooter-Reihe gefixt, was dazu führte, dass viele wieder einen Blick in den Multiplayer warfen.

Die teilweise mehr als zehn Jahre alten Teile von Call of Duty sind dabei so beliebt, dass die Spielerzahlen höher sind als bei Halo Infinite und Battlefield 2042 zusammen.

Spiele wie Call of Duty 4: Modern Warfare oder Call of Duty: Black Ops können auch dank der Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S gespielt werden.