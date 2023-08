Xbox 360: Store und Marktplatz schließen 2024

Autor:, in / Xbox 360

Microsoft gab heute die Schließung des Xbox 360 Stores bekannt. Demnach endet am 29. Juli 2024 für Spieler die Möglichkeit, neue Spiele Spiele, DLCs oder andere Inhalte aus dem Xbox 360 Store über die Konsole oder den Marktplatz via Web zu kaufen.

Damit einhergehend wird die Microsoft Movies & TV-App auf Xbox 360 seinen Dienst einstellen und nicht mehr funktionieren. Inhalte können nach dem oben genannten Datum dann zwar nicht mehr über die Xbox 360 angeschaut werden, dafür aber über die App auf Windows 10, Xbox One und Xbox Series X|S. Die Inhalte bleiben also in eurer Bibliothek für gekaufte Inhalte.

Gleich vorweg: Ihr könnt auch über die Schließung im nächsten Jahr hinaus weiterhin eure gekauften Xbox 360-Spiele und Inhalte auf einer Xbox 360 Konsole spielen und darüber hinaus natürlich auch auf Xbox One- und Xbox Series X|S-Geräte über die Abwärtskompatibilität. Das gilt auch für den Multiplayer, sofern der Publisher die Server dazu noch laufen lässt. Da Fortschritte und Speicherstände via Cloud gespeichert werden, sind auch diese bei einem Wechsel auf eine Xbox One oder Xbox Series X|S noch vorhanden.

Von heute an bis Juli 2024 können auch weiterhin Spiele für Xbox 360 über den Store der Konsole oder dem Marktplatz gekauft werden.

Microsoft sagte über die Schließung: „Seit der Markteinführung der Xbox 360 im Jahr 2005 hat sich viel verändert. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, die Erwartungen der Spieler haben sich geändert, und wir konzentrieren uns darauf, die Xbox Series X|S zum besten Ort zum Spielen zu machen, jetzt und in Zukunft.“ „Was sich nicht geändert hat, ist unser Bestreben, euch die Möglichkeit zu geben, bereits gekaufte Inhalte auf eurem bevorzugten Gerät zu spielen. Das bedeutet, dass wir uns verpflichtet haben, das Xbox 360-Gameplay für die absehbare Zukunft zu unterstützen – und ihr werdet weiterhin in der Lage sein, bereits gekaufte Inhalte zu spielen und erneut herunterzuladen und euch mit Freunden zu verbinden.“

Natürlich werden durch die Abwärtskompatibilität die Spiele aus der Xbox 360-Ära auch weiterhin über den Store auf Xbox One und Xbox Series X|S zum Kauf erhältlich sein.