Starfield: Pre-Load auf Xbox Series X|S gestartet

Es ist so weit: Ab sofort können Vorbesteller und Xbox Game Pass Abonnenten Starfield herunterladen.

Das Rollenspiel von Bethesda Games Studios erscheint am 6. September (Early Access am 1. September). Es ist also mehr Zeit als genug, um das Spiel selbst mit einer Holzleitung (die wir niemandem wünschen) vorab herunterzuladen.

In unserem Falle beträgt der Download 106,58 GB als Xbox Game Pass Abonnent, wie auf die Bild zu sehen ist. Die Größe kann variieren und sich bis zum Release noch ändern.