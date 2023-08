The Signal: Weitere Details zum Survival-Craft-Spiel

Autor:, in / The Signal

Erfahrt weitere Details zum Third-Person-Multiplayer-Open-World-Survival-Craft-Spiel The Signal, das in der Unreal 5 entsteht.

Fast zwei Jahre, nachdem das Studio zum ersten Mal auf der Bildfläche erschienen ist, freut sich Goose Byte, heute Details über die Entwicklung seines ersten Titels bekannt zu geben: The Signal.

The Signal ist ein zugängliches Third-Person-Multiplayer-Open-World-Survival-Craft-Spiel, bei dem der Schwerpunkt auf der Kreativität der Spieler und nicht auf der Gewalt liegt, und ist Goose Bytes Beitrag zur Weiterentwicklung des Genres.

The Signal – das mit der Unreal Engine 5 für Konsole und PC entwickelt wird – basiert auf den drei Grundpfeilern Erforschung, Erfindung und (ja, ihr habt es erraten) Überleben. Der Schwerpunkt liegt auf benutzergenerierten Crafting-Inhalten. Das einzigartige System zum Teilen von Rezepten und das Thema Nachhaltigkeit heben das Spiel von der Fülle der Qualitätstitel in diesem Bereich ab.

Theodor Diea, CEO und Gründer von Goose Byte, sagte: „Wir sind wirklich begeistert von der Welt, die wir für The Signal aufbauen. Wir wollen die Spieler auf eine Reise mitnehmen: Wenn man diesen unbekannten Planeten betritt, wird man sofort mit einer Umgebung konfrontiert, die ebenso geheimnisvoll wie schön ist. Auf diesem Planeten wimmelt es von unbekannter Flora und Fauna in mehreren riesigen Biomen. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Der Planet ist sich deiner Handlungen bewusst, und je länger du ihn erkundest, desto mehr beginnt er mit dir zu interagieren und sich mit dir anzulegen.“

In The Signal werdet ihr:

Ihr wagt euch auf einen fremden Planeten mit mehreren Biomen, die mit seltsamen Strukturen übersät sind, und einem empfindungsfähigen Ökosystem, das auf jede eurer Bewegungen zu reagieren scheint.

Erforscht, erschafft und überlebt, während ihr entscheidet, ob ihr eure neue Heimat zähmen oder mit ihr koexistieren wollt.

Scannt die Felsen, die Flora, die Fauna und die außerirdischen Landmarken, während ihr euch mit dieser seltsamen neuen Welt vertraut macht.

Erfindet und teilt Infrastruktur, Fahrzeuge und Ausrüstung, die euch und eurer Expedition helfen, Herausforderungen und Rätsel zu lösen.

Meistert die Kunst des nachhaltigen Umgangs mit dem Planeten und seinen Ressourcen, während ihr das lange Spiel spielt.

Spielt allein oder mit bis zu 16 Spielern auf von Spielern gehosteten Servern auf dieser einzigartigen Expedition durch einen einzigartigen Planeten.

Um das Thema Umweltbewusstsein wieder aufzugreifen, fragt Theodor: „Was wäre, wenn wir die Entscheidungen, die wir hier auf der Erde getroffen haben, rückgängig machen könnten? Sind wir als Menschen in der Lage, aus unseren Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Die Entscheidung liegt bei euch und wie ihr euch entscheidet, The Signal zu spielen.“

The Signal befindet sich für Konsole und PC in Entwicklung. Erwartet weitere Details in den kommenden Monaten.