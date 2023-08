Enotria: The Last Song: Unreal Engine 5 Demo auf der Gamescom

Das Action-RPG Enotria: The Last Song wird auf der Gamescom 2023 präsentiert.

Enotria: The Last Song, das mit Spannung erwartete Action-RPG von Jyamma Games, wird auf der Gamescom 2023 in Halle 08.1, Stand A 0-11 seine Beta Unreal Engine 5 Demo präsentieren.

Die Besucher haben die Möglichkeit, die wunderschöne Welt von Enotria zu erkunden und die einzigartige Spielmechanik in einer neuen Unreal Engine 5 Demo aus erster Hand zu erleben.

Inspiriert von der italienischen Folklore und Kultur, ist Enotria: The Last Song ist ein Action-RPG, das in einer Fantasiewelt angesiedelt ist und die Spieler einlädt, rollenverändernde Masken zu tragen und die Macht von Ardore zu nutzen, um die Geheimnisse eines Landes zu lüften, das in einem endlosen Spiel gefangen ist.

In der Rolle der Maske des Wandels stellen sich die Spieler furchterregenden Gegnern und verändern die Realität, um unfreiwillige Akteure aus einem verdrehten, ewigen Drehbuch zu befreien, das sie nicht selbst geschrieben haben.

Enotria: The Last Song soll im Jahr 2024 erscheinen und wird für PC über Steam und für aktuelle Konsolen wie PS5 und Xbox Serie X/S erhältlich sein.