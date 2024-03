Enotria: The Last Song: Xbox-Version muss neu bewertet werden

Die Veröffentlichung von Enotria: The Last Song auf der Xbox muss nach Angaben des Studios neu bewertet werden.

Enotria: The Last Song kündigte den neuen Release-Termin während der Future Games Show am 21. März an und zu diesem Anlass wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer präsentiert.

Die weite, sonnenbeschienene Welt erwartet die Spieler in Enotria am 21. August 2024, das über Steam & Epic Games Store und PlayStation 5 für den PC erscheint. Die Xbox-Version wurde offensichtlich vorerst auf Eis gelegt.

Giacomo Greco, Jyamma Games CEO gab bekannt: „Was die Veröffentlichung auf der Xbox betrifft, so haben wir beschlossen, im Interesse einer besseren Erfahrung für PC- und PS5-Spieler die Möglichkeit einer Xbox-Veröffentlichung nach der Markteinführung neu zu bewerten.“

Den Enotria: The Last Song Trailer könnt ihr euch hier anschauen: