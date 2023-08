The Signal: Survival-Spiel führt auf fremden Planeten

Autor:, in / The Signal

Eine fremde Welt gilt es in The Signal zu erkunden, um eine neue Heimat aufzubauen und ein unbekanntes Ökosystem für den Fortschritt zu verstehen.

Das neu gegründete kanadische Studio Goose Byte kündigt The Signal für PC und Konsolen an, ein Third-Person-Survival-Spiel mit einer offenen Spielwelt für bis zu 16 Spieler.

In The Signal verlassen die letzten Menschen als Klimaflüchtlinge die Erde und suchen eine neue Heimat. Auf ihrer Expedition entdeckten sie einen unbekannten, fremden Planeten, der voller Wunder und Gefahren steckt, aber auch ein tiefes Verständnis des Ökosystems erfordert. Und so helfen euch die Entdeckungen dabei Infrastruktur, Ausrüstung und Fahrzeuge zu erfinden, die für einen Fortschritt benötigt werden.

Während ihr tiefer in den Planeten eintaucht, um seine Geheimnisse zu lüften, enthüllt ihr kryptische Muster und entdeckt uralte außerirdische Relikte, die mit dem Ökosystem verbunden sind.