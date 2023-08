Gamescom 2023: 3D Realms präsentiert drei Spiele

Autor:, in / Gamescom 2023

Drei Spiele wird 3D Realms dieses Jahr auf der Gamescom präsentieren, die auch am Indie Stand anspielbar sind.

3D Realms kehrt zur Gamescom zurück und bringt die kommenden Titel Phantom Fury, RIPOUT und Ion Fury: Aftershock zur Messe vom 23. bis 27. August mit.

PHANTOM FURY

Entwickelt von Slipgate Ironworks (Ghostrunner, Bombshell), ist Phantom Fury eine intensive Mischung aus bombastischer Action und Roadmovie. Shelly „Bombshell“ Harrison erwacht in einer neuen Welt, aus dem Koma geholt auf Geheiß eines alten Kollegen, mit einem neuen bionischen Arm. Kämpft euch durch schäbige Hotels in Albuquerque, erkundet verlassene Anlagen in Los Alamos, sichert die Straßen von Chicago und vieles mehr.

RIPOUT

RIPOUT von Entwickler Pet Project Games ist ein Koop-Horror-Shooter, in dem sich die Spieler auf der Suche nach der letzten verbliebenen Bastion der Menschheit durch verlassene, von Mutanten verseuchte Raumschiffe kämpfen, Beute sammeln und ihren Charakter individuell anpassen. Werdet ihr und eure treue Pet Gun rechtzeitig die Zuflucht finden, oder werdet ihr zusammen mit den restlichen Bewohnern der Erde untergehen?

ION FURY: AFTERSHOCK

Ion Fury: Aftershock wurde von Voidpoint entwickelt und ist eine große Erweiterung für Ion Fury, die mehrere brandneue Zonen zum Erforschen, neue gefährliche Feinde, neue Waffen, mit denen man sie vernichten kann, und einige erstaunliche Hochgeschwindigkeits-Fahrzeugkämpfe bietet. Wie die klassischen Erweiterungen bietet auch Aftershock einen brandneuen Arrangiermodus. Wählt den Arrangiermodus, um das ursprüngliche Spiel zu erleben, jetzt aber erweitert um neue Feinde, Waffen und mehr.

Alle drei Spiele sind vom 23. bis 27. August auf dem großen Indie Arena Stand in Halle 10.2 der Koelnmesse spielbar.

Und am 30. September kehrt 3D Realms‘ Realms Deep Digital Showcase zurück. Fans sind eingeladen, die Show auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von 3D Realms zu verfolgen, die um 20:00 Uhr MESZ ausgestrahlt wird, wobei das diesjährige Thema von Late-Night-Talkshows inspiriert ist. Sehen Sie sich den Realms Deep 2023 Teaser-Trailer auf YouTube an.