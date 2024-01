Nintendo: Shigeru Miyamoto denkt nicht an den Ruhestand

Shigeru Miyamoto, legendärer Entwickler von Franchises wie The Legend of Zelda, Super Mario oder Donkey Kong, ist mit seinen 71 Jahren mittlerweile mehr in führender Position bei Nintendo tätig statt in der Entwicklung, dennoch denkt er nicht ans Aufhören.

Pläne, um sich zurückzuziehen und in den Ruhestand zu gehen, habe er keine, wie er The Guardian im Interview verriet. Er denkt eher an den Tag, an dem er umkippen wird, aber auch darüber, an wen er in Zukunft noch Dinge weitergeben könnte.

Miyamoto sei aber auch dankbar für die Dinge, an denen er wirkte und die in die Welt hinausgingen.

„Ich bin wirklich dankbar, dass es so viel Energie um die Dinge gibt, an denen ich gearbeitet habe. Das sind Dinge, die bereits in die Welt hinausgegangen sind … sie wurden von anderen kultiviert, andere Leute haben sie aufgezogen und ihnen beim Wachsen geholfen, so dass ich mich in diesem Sinne nicht mehr so verantwortlich fühle“, so Miyamoto.

Zuletzt spielte er bei wichtigen Projekten Super Nintendo World oder dem Super Mario Bros. Film wichtige Rollen. Am Live-Action-Film von The Legend of Zelda wird er ebenfalls beteiligt sein.