Nintendo: Switch-Hacker Gary Bowser aus Gefängnis entlassen

Im Februar 2022 verurteilte ein Gericht den Hacker Gary Bowser zu 40 Monaten Gefängnis. Bowser hatte seit 2013 als Mitglied der Hackergruppe „Xecuter“ gehackte Konsolen, darunter Nintendo Switch und Nintendo 3DS, erstellt und verkauft.

Nun ist Bowser wegen guter Führung frühzeitig wieder auf freiem Fuß und bereitet sich aktuell in einem Detention Center in Tacoma, Washington auf seine Rückkehr nach Kanada vor.

Neben der Haftstrafe wurde der Hacker allerdings auch zu Schadensersatz in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar verurteilt, von denen vorrangig zehn Millionen US-Dollar an Nintendo gehen.

Bowser gibt in einem Interview nach seiner Entlassung an, mit Nintendo eine Vereinbarung getroffen zu haben, maximal 25 bis 30 Prozent seines monatlichen Bruttoeinkommens an das japanische Unternehmen abgeben zu müssen. Bisher habe er aufgrund seiner Arbeit im Gefängnis 175 US-Dollar an Nintendo gezahlt.

Da Bowser 53 Jahre alt ist, scheint es sehr wahrscheinlich, dass er für den Rest seines Lebens an Nintendo zahlen wird und seine Schulden letztendlich niemals vollständig begleichen können wird.