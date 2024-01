The Sinking City: Frogwares jetzt alleiniger Publisher

Autor:, in / The Sinking City

Nach Differenzen mit dem Publisher von The Sinking City liegen die Rechte an der Veröffentlichung jetzt bei Frogwares.

Entwickler Frogwares und Publisher Nacon haben ihre Streitigkeiten offenbar geklärt. Wie der in der Ukraine ansässige Entwickler heute über Social-Media bekannt gab, sei man nun auf allen Plattformen der alleinige Publisher von The Sinking City.

Im März 2021 warf Frogwares dem Publisher vor, das Spiel geknackt, gehackt und als Raubkopie auf Steam zum Verkauf angeboten zu haben. Zuvor wurde das Spiel im August 2020 wegen möglichem Vertragsbruch aus den digitalen Stores entfernt.

In den nächsten Wochen soll es ein Update mit Fehlerkorrekturen und Optimierungen geben. Neuigkeiten zur Zukunft von The Sinking City will man bald teilen.