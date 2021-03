The Sinking City: Frogwares: NACON hat unser Spiel geknackt, gehackt und eine Raubkopie veröffentlicht

Autor:, in / The Sinking City

Frogwares reagiert auf den kürzlichen Reupload von The Sinking City auf Steam. Details deuten darauf hin, dass das Spiel vom Lizenznehmer Nacon eine Raubkopie ist.

Frogwares hat ein offizielles Statement bezüglich des kürzlichen Uploads von The Sinking City auf Steam veröffentlicht. In dem zur Verfügung gestellten Posting und Video umreißt Frogwares ihre Beweise, dass das Spiel vom ehemaligen Lizenznehmer Nacon raubkopiert, betrügerisch auf Steam hochgeladen und auch an verschiedene namhafte PC-Key-Händler verteilt wurde.

Wie wir bereits berichtet haben, hat ein Vertragsbruch bereits zur Entfernung des Spiels aus diversen Stores geführt. Die Lage scheint sich aber weiter zuzuspitzen und die Entwickler veröffentlichen dazu folgendes Video samt Statement:

„Das folgende Video/Blogpost, das wir vorbereitet haben, zeigt, wie unser ehemaliger Lizenznehmer NACON unser Spiel geknackt, gehackt, den Code und Inhalt unseres Spiels verändert und unser Spiel The Sinking City am 26. Februar 2021 illegal auf Steam hochgeladen hat, um es ohne unser Wissen unter ihrem eigenen Namen zu vermarkten.“

Das Video könnt ihr euch hier anschauen: