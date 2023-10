MX vs. ATV Legends: Throwback Tracks Pack veröffentlicht

MX vs ATV Legends veröffentlicht heute das von Fans gewählte Throwback Tracks Pack für Saison 2/2023.

THQ Nordic fügt MX vs ATV Legends – Season Two weitere Inhalte hinzu, die aus dem Herzen der MX vs ATV-Community stammen.

Die Community hat abgestimmt und THQ Nordic hat geantwortet: Mit dem Throwback Tracks Pack, das heute im Spiel veröffentlicht wird, kommen 7 bei den Fans beliebte Strecken zu MX vs ATV Legends.

Das Throwback Tracks Pack ist Teil des MX vs ATV Legends – Track Pass 2023 und wird in drei Teilen veröffentlicht, wobei heute der erste Teil erscheint.