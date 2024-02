MX vs. ATV Legends: DLC bringt Monster Energy Supercross Strecken

THQ Nordic und Rainbow Studios veröffentlichen in einem ersten Schritt, dem noch neun weitere folgen werden, den neuen DLC für MX vs ATV Legends: der offizielle 2024 Monster Energy Supercross Championship wird nach und nach alle 16 offiziellen Strecken ins Spiel integrieren.

In diesem ersten Schritt sind die folgenden Kurse enthalten: Anaheim, San Francisco, San Diego, Anaheim 2, Detroit, Glendale sowie Arlington.

Hier gibt es einen Trailer zu sehen:

Alle neu erscheinenden Strecken werden bereits 4 Tage for dem eigentlichen Event in unserer echten Welt verfügbar sein, Dienstags geht’s also in MX vs ATV Legends los, während MX Fans Samstag das Rennfieber in der echten Welt erleben dürfen.

Hier gibt es eine Übersicht, an welchen Daten welche Strecken freigeschaltet werden:

Round Location Real-world Race Day In-Game Unlock 1 Anaheim 1 Jan 6, 2024 Feb 20, 2024 2 San Francisco Jan 13, 2024 Feb 20, 2024 3 San Diego Jan 20, 2024 Feb 20, 2024 4 Anaheim 2 Jan 27, 2024 Feb 20, 2024 5 Detroit Feb 3, 2024 Feb 20, 2024 6 Glendale Feb 10, 2024 Feb 20, 2024 7 Arlington Feb 24, 2024 Feb 20, 2024 8 Birmingham Mar 9, 2024 Mar 5, 2024 9 Indianapolis Mar 16, 2024 Mar 12, 2024 10 Seattle Mar 23, 2024 Mar 19, 2024 11 St. Louis Mar 30, 2024 Mar 26, 2024 12 Foxborough Apr 13, 2024 Apr 9, 2024 13 Nashville Apr 20, 2024 Apr 16, 2024 14 Philadelphia Apr 27, 2024 Apr 23, 2024 15 Denver May 4, 2024 Apr 30, 2024 16 Salt Lake City May 11, 2024 May 7, 2024

Ab dem 23. April 2024 können die Spieler eine Supercross Special Boxed Edition erwerben, die das Basisspiel MX vs ATV Legends (mit allen bisherigen und zukünftigen kostenlosen Updates für das Basisspiel!) sowie den offiziellen 2024 Monster Energy Supercross Championship DLC enthält. Die Special Boxed Edition wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von €29,99 erhältlich sein.