Paranormal Activity: Horrorspiel für das Jahr 2026 angekündigt

Autor:, in / Paranormal Activity

Die Macher des Viral Games The Mortuary Assistant bringen das Horrorspiel Paranormal Activity im Jahr 2026 auf mehrere Spieleplattformen.

DreadXP – einer der bekanntesten Horror-Videospiel-Publisher der Branche -, DarkStone Digital und Paramount Game Studios gaben ihre Pläne bekannt, ein völlig neues interaktives Spielerlebnis zu entwickeln, das auf der Blockbuster-Reihe Paranormal Activity basiert.

DreadXPs Paranormal Activity ist bekannt für Titel wie The Mortuary Assistant, My Friendly Neighborhood und die Dread X Collection-Reihe und verbindet die Erfahrung des Videospiel-Publishers in der Entwicklung einzigartiger Gruselgeschichten mit einer der größten Horror-Reihen der Welt.

Das Videospiel Paranormal Activity von DreadXP wird Horrorfans den Found-Footage-Stil der Serie auf überraschende Weise näher bringen und sie in eine Geschichte eintauchen lassen, die die Geschichte und Welt der Filme erweitert.

DreadXP Co-Direktor und Creative Director Brian Clarke (AKA DarkStone Digital), der Entwickler von The Mortuary Assistant, leitet die Entwicklung von Paranormal Activity.

Das Spiel wird über ein fortschrittliches „Haunt System“ verfügen, das die Art und Intensität des Schreckens, dem der Spieler begegnet, dynamisch an seine Aktionen anpasst.

„Wir sind begeistert, mit Paramount Game Studios zusammenzuarbeiten und die Möglichkeit zu haben, die Welt von Paranormal Activity in die Welt der Gamer zu bringen“, sagt Epic Pictures CEO und DreadXP-Produzent Patrick Ewald. „Die Filme sind reich an Geschichten und kreativen Gruselgeschichten, und unter der Leitung von Creative Director Brian Clarke wird das Paranormal Activity-Videospiel von DreadXP diesen Grundprinzipien gerecht werden und Horrorfans eines unserer bisher gruseligsten Spiele bieten.“ „Der Erfolg der Paranormal Activity-Franchise verkörpert die Macht und Reichweite des Horrorgenres“, so DreadXP Co-Director und Creative Director Brian Clarke. „Wenn du dachtest, dass The Mortuary Assistant gruselig war, dann nehmen wir das, was wir während der Entwicklung dieses Titels gelernt haben, und steigern es mit einem noch reaktiveren und schrecklicheren Spuksystem. Das wird heftig!“

Was 2007 als Indie-Sensation begann, wurde zu einem globalen Horror-Phänomen, als der Originalfilm Paranormal Activity das Publikum auf der ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzte und das Genre „Found Footage“ für eine ganz neue Generation neu definierte.

Die sieben gruseligen Filme der Reihe, die von den Produzenten Blumhouse und Solana Films auf die Leinwand gebracht wurden, haben weltweit mehr als 800 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt.

Das Paranormal Activity-Videospiel soll im Jahr 2026 für verschiedene Plattformen veröffentlicht werden. Weitere Details wird der Publisher DreadXP zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.