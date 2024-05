Kojima Productions: George Miller möchte Kojima für ein Mad Max-Spiel

Bei der Premiere seines neuen Films Furiosa: A Mad Max Saga wurde George Miller zu einem möglichen neuen Videospiel zur Franchise befragt. Der Regisseur des Films stellt große Ansprüche, denn in seiner Antwort nannte er Hideo Kojima.

Der Regisseur sagte: „Wir haben ein Videospiel gemacht, als wir Fury Road gedreht haben. Wir wurden viele, viele Male gebeten, eines zu machen, und es war nicht so gut, wie wir es haben wollten. Es lag nicht in unserer Hand, wir haben das ganze Material an eine Firma gegeben, die es machen sollte. Ich gehöre zu den Leuten, die lieber nichts tun, wenn sie es nicht auf höchstem Niveau machen können, oder zumindest versuchen, es auf höchstem Niveau zu machen.“

„Ich habe gerade mit Kojima gesprochen, der extra aus Japan angereist ist. Wenn er es übernehmen würde… aber er hat so viel fantastisches Zeug im Kopf, dass ich ihn nie fragen würde. Aber wenn jemand wie er es übernehmen würde… ich könnte es nämlich nicht tun.“