Kojima Productions: Microsoft verstand verrückte Idee für Cloud-Projekt

Kojima Productions feierte jüngst seinen 7. Geburtstag und befindet sich mit einem neuen Studio in Phase 2.

In einem neuen Interview mit IGN sprach der legendäre Entwickler, der für seine Arbeit an Death Stranding und Metal Gear Solid bekannt ist, über das Cloud-Projekt mit Microsoft.

Die Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Microsoft wurde erst im Juni verkündet. Daher ist bisher nur wenig darüber bekannt.

Über die Möglichkeiten des Projekts auf technischer Ebene sagte Kojima, dass er schnell gelangweilt und daher immer auf der Suche nach neuer Technologie für seine Spiele sei, die er integrieren kann.

Das betreffende Projekt mit Microsoft habe der Videospieldesigner schon 5-6 Jahre im Kopf. Es erfordere eine noch nie dagewesene Infrastruktur. Nach Gesprächen mit mehreren Unternehmen stellte sich letztendlich Microsoft als Partner heraus, da sie als einzige seine verrückte Idee verstanden haben. Daraus erfolgte dann die Zusammenarbeit auf technischer Ebene.

„Ich neige dazu, mich leicht zu langweilen. Ein Grund, warum ich seit 30 Jahren Spiele entwickeln kann, ist, dass neue Technologien die alten so schnell ersetzen. Die Technologie, die man heute verwendet, ist vielleicht morgen nicht mehr einsetzbar, und ich bin daran interessiert, Wege zu finden, das Neue zu integrieren. Wenn man die falsche Wahl trifft, kann das natürlich zum Scheitern führen. In dieser Hinsicht ist es ein bisschen wie bei einem Raumfahrtprogramm. Das Projekt, an dem wir mit Microsoft arbeiten, ist eines, über das ich schon seit fünf oder sechs Jahren nachdenke. Das Projekt erforderte eine noch nie dagewesene Infrastruktur, also habe ich mit vielen verschiedenen großen Unternehmen darüber gesprochen und Präsentationen gehalten, aber sie schienen mich wirklich für verrückt zu halten. Letztendlich hat Microsoft gezeigt, dass sie es verstanden haben, und jetzt arbeiten wir gemeinsam an dem Projekt, auch im Hinblick auf die Technologie.“