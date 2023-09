Kojima Productions: Phil Spencer besucht Hideo Kojima

Autor:, in / Kojima Productions

In dieser Woche macht sich Phil Spencer direkt von der Tokyo Game Show 2023 auf den Weg Kojima Productions zu besuchen.

Kojima Productions arbeitet an einem neuen exklusiven Spiel für Xbox. Hideo Kojima will dabei seine Expertise und freie Kreativität einmal mehr unter Beweis stellen und Phil Spencer will sich von dem aktuellen Stand überzeugen lassen.

Dazu reist Phil Spencer direkt von der Tokyo Game Show weiter in Richtung Kojima Productions – Shinagawa. Phil Spencer gab in einem Interview bekannt, dass er sich schon freut Kojima wiederzusehen und sich das neue Projekt anzuschauen.