Kojima Productions: Hideo Kojima will die Erde verlassen, um ein Spiel zu entwickeln

Hideo Kojima gilt als eine Koryphäe der Videospielindustrie und ist für Spiele wie Death Stranding oder der Metal Gear Solid-Reihe bekannt. Während der Premiere der Dokumentation „Hideo Kojima: Connecting Worlds“ wurde er vom Summer Games Fest Produzenten Geoff Keighley gefragt, was er gerne in Zukunft machen würde.

Kojima antwortete daraufhin: „Ich möchte ins Weltall. Ich möchte ins Weltall und ein Spiel entwickeln, welches man im Weltall spielen kann… also bitte, sendet mich in den Weltraum.“

Kojima ist bekannt dafür, unkonventionelle Gameplay-Mechaniken in seine Spiele zu integrieren, wie im GameBoy Advance Spiel „Boktai: The Sun is in Your Hand“. Das Modul des Spiels hatte einen eingebauten Lichtsensor, welche aktiviert wurde, wenn man mit seinem GameBoy in der Sonne gespielt hat. So konnten dann im Spiel Waffen aufgeladen werden.

Ein anderes Mal sprach Kojima darüber, ein Spiel entwickeln zu wollen, welches sich selbst zerstört, wenn man im Spiel stirbt. Wie man sieht, äußert Hideo Kojima des Öfteren außergewöhnliche Ideen. Ob er seine Aussage ernst meint, ins Weltall zu fliegen, um ein Spiel zu entwickeln, bleibt fraglich.

Falls ihr euch den Trailer zu Hideo Kojima: Connecting Worlds anschauen möchtet, könnt ihr das hier machen: