Kojima Productions: Kojimas große Pläne für 2024

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, doch für Hideo Kojima ist es schon prallgefüllt. Der legendäre Videospieldesigner wünschte seinen Followern auf der Social-Media-Plattform X ein frohes neues Jahr und teilte mit, welche Pläne und Aufgaben 2024 vor ihm liegen.

Unter anderem wird an der Produktion von Death Stranding 2 und OD gearbeitet. Bei Letzterem handelt es sich um das Xbox-exklusive Projekt, welches im Dezember bei den Game Awards mit einem ersten Trailer für Gesprächsstoff sorgte.

Obwohl er sich dieses Jahr auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren möchte, ist eine weitere Schreibreihe geplant. Außerdem soll es ein spezielle „HideTube“-Programm geben und das Projekt „Hide Radio“ möglicherweise wiederbelebt werden.

Kojima schrieb unter anderem: „Dieses Jahr wird ein weiteres Jahr der gleichzeitigen Produktion von ‚DS2‘ und ‚OD‘ sein. DS2 hat noch einige ADRs übrig, und wir werden mit den Aufnahmen der japanischen Synchronsprecher beginnen. Ich möchte mich auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren, deshalb möchte ich meine Geschäftsreisen einschränken, aber ich kann nicht nichts tun, denn ich muss für OD drehen, mit Avengers zusammenarbeiten, DS verfilmen und an anderen Videoprojekten arbeiten.“

„Neben der Produktion plane ich auch eine weitere Schreibreihe, nicht nur für anan, sondern auch für andere Projekte. Wir planen auch, ein spezielles Programm auf ‚HideTube‘ zu starten, das wir versuchsweise vernachlässigt haben. Vielleicht werden wir in Zukunft auch ‚Hide Radio‘ wiederbeleben. Es wird also ein hartes Jahr werden, aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr des Drachen genießen können. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung in diesem Jahr.“