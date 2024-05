Prince of Persia: The Lost Crown: So bekommt ihr das Outfit aus dem Jahr 2008

hier erfahrt ihr, wie ihr das Prince of Persia-Outfit aus dem Jahr 2008 für Prince of Persia: The Lost Crown freischaltet.

Wie wir bereits berichtet haben, lässt das zweite Prince of Persia: The Lost Crown Titel-Update namens Boss Attack Spielerinnen und Spieler ikonische Momente auf dem Berg Qaf wieder aufleben, indem sie zwei neue Boss-Herausforderungen von Artaban in der Zuflucht sowie zwei neue Outfits für Sargon entdecken können.

In der Herausforderung Boss Revenge kann man sich jedem Boss einzeln stellen, und zwar in jedem Schwierigkeitsgrad. Statistik-Tafeln helfen dabei, den besten Versuch zu verfolgen. Fühlt man sich aufgewärmt genug, kann man sich an die Boss Rush-Herausforderung wagen. Hier gilt es, alle acht Hauptbosse nacheinander zu besiegen.

Zwischen den einzelnen Kämpfen lassen sich die Amulette und Athra-Kräfte wechseln, während man seine Gesundheit und Tränke im Augen behält.

Dieses Update beinhaltet auch das ikonische Prince of Persia-Outfit aus dem Jahr 2008 als eine der Belohnungen, wenn man den Boss Rush abschließt, sowie neue Möglichkeiten, mit den Wak-Wak-Bäumen schnell über die Karte zu reisen.

Das Update ist für alle, die Prince of Persia: The Lost Crown besitzen, kostenlos. Weitere Updates folgen.